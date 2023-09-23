انت الان تتابع ابتسامة ترتسم على محياهم.. شاهد فرحة أطفال مكة احتفاءً بيوم الوطن 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - شارك أطفال مكة المكرّمة في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".

ووثّق عددٌ من الصور فرحة الأطفال، وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزيّنها كلمات التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، والابتسامة ترتسم على محياهم، في تعبيرٍ صادقٍ عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم.

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