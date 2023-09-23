انت الان تتابع "التجارة" تصدر "4717" ترخيص تخفيضات شملت 37 مليون منتج بموسم اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 7:52 صباحاً

أصدرت وزارةُ التجارة خلال 4 أيام "4717" ترخيص تخفيضات شملت 37 مليون منتج في موسم اليوم الوطني. وأوضحت الوزارة أنها أصدرت "2241" ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و"436" ترخيص تخفيضات للمتاجر الإلكترونية، و"2040" ترخيص تخفيضات للعروض الترويجية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية. ووفق إنفوجرافيك نشرته الوزارة: فإن أبرز المنتجات المخفضة كانت الموادّ الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية والعطور، والملابس. ولفتت الوزارة إلى أن موسم التخفيضات يمتدّ حتى نهاية سبتمبر الجاري، وتصدر التراخيص إلكترونيًّا عبر الرابط .

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تصدر "4717" ترخيص تخفيضات شملت 37 مليون منتج بموسم اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.