انت الان تتابع الرئيس العراقي يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني: حريصون على تعزيز العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 8:34 صباحاً

هنّأ الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة. وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، اليوم، باسمه، واسم الشعب العراقي، عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين، تمام العافية والتوفيق، وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة. وأكّد، حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

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