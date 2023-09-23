شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل- النيابة تحذر من إهانة العلم خلال فعاليات اليوم الوطني.. وتوضح العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت النيابة العامة من إهانة العلم السعودي أو العلم الخاص بجلالة الملك، مؤكدة أن هذه المخالفة تستوجب العقوبة.

وقالت النيابة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": " لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء، ويحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في النظام".

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وحددت عبر المنشور عقوبتين لهذه المخالفة وهما: الحبس مدة تصل إلى سنة، أو دفع غرمة تصل إلى 3 آلاف ريال.

الحالات يُحظر فيها استخدام العَلم

كذلك يجب ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات، كما يجب ألا يُحفظ العلم في مكان سيء يسبب تلف العلم أو اتساخه، كما يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض - ماء - طاولة).

أيضا يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بل يكون دائما واقفاً وحر الحركة، ويجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.

كذلك يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت، ويجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف.