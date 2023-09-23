انت الان تتابع على مدار 6 ساعات.. بلدية الأحمر بالأفلاج تشارك الأهالي احتفالات اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 10:35 صباحاً

أنهت بلدية الأحمر بالأفلاج استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 93، تحت شعار "نحلم ونحقق"، كما اعتمدت حزمة فعاليات متنوعة للأهالي احتفاءً بهذه المناسبة الغالية. وسيشهد الاحتفال الذي سيُقام في ملعب البلدية فعاليات ترفيهية ومسابقات وتوزيع الهدايا وجوائز على المشاركين والحضور، كما ستتم إقامة أوبريت وطني بهذه المناسبة. وتقيم بلدية الأحمر، اليوم، احتفاء بمناسبة اليوم الوطني 93 يبدأ من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، يتضمّن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة للتعبير عن هذه المناسبة، وتعزيز معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.

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