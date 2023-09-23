السعودية | الجوازات السعودية تقدم ختماً خاصاً لليوم الوطني الـ93

شكرا لقرائتكم الجوازات السعودية تقدم ختماً خاصاً لليوم الوطني الـ93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، الذي يوافق السبت الـ 23 من سبتمبر أطلقت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات "ختماً خاصاً، لهذا الحدث الكبير.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني، وتظل ذكرى جميلة بوجود الختم على جوازات السفر.

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وتحتفل السعودية باليوم الوطني، حيث يُمثل مناسبة عظيمة تتجدد ذكراها في قلوب السعوديين، بستلهمون منها في كل عام مراحل تقدم الوطن الشامخ وتوحيده على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، باني هذه الدولة العظيمة والتي رسّخت ركائز وقيم العدل والمساواة وتحكيم الشريعة الإسلامية في كافة شؤونها، لتُصبحَ اليوم قوة إقليمية وعالمية في شتى الأصعدة، تسير بخُطى واثقة نحو مستقبلٍ مشرق تتحقق عبره التطلعات الطموحة.