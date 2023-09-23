شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع ومباني القصيم تتزين بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزيَّنت مباني الجهات الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة في منطقة القصيم باللون الأخضر، احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، ضمن احتفالات المنطقة بهذه المناسبة.

واكتست مدن منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها بالأعلام الخضراء، واللوحات الوطنية، والإضاءات الملونة، والمجسمات، للاحتفال باليوم الوطني في الشوارع والميادين، والأحياء، والحدائق والمتنزهات، والمواقع العامة.

تفاعل مختلف القطاعات

كما تفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم الوطن بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحةٍ وطنيةٍ تعبِّر عن عمق الانتماء والولاء.

وجرى تركيب أكثر من 65 لوحة رقمية داخل مبنى الإمارة، لنقل عروض مرئية، بالإضافة إلى وضع عدد من اللوحات تحمل العبارات الوطنية، وعدد من اللوحات المضيئة لهوية اليوم الوطني الثالث والتسعين، بالإضافة إلى مشاركة السيارات الكلاسيكية أمام مداخل إمارة المنطقة التي تمثل بعدًا تاريخيًا ووطنيًا.