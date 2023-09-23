شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

طقس اليوم الوطني 93

يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تلك المناطق تشمل جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.