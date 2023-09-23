شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 14 ركنا لـ "بناء" في احتفالات اليوم الوطني 93 بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك برنامج الرعاية والتأهيل ”بناء“ بـ 14 ركن في فعاليات اليوم الوطني 93 تحت شعار ”نحلم ونحقق“ في الواجهة البحرية بكورنيش القطيف.

وأوضح إبراهيم آل إبراهيم، عضو برنامج ”بناء“، أن أهالي القطيف يحتفلون اليوم باليوم الوطني 93، ويعبرون فيه عن حبهم وولائهم لقادة الوطن.

فعاليات اليوم الوطني 93

ولفت إلى مشاركة البرنامج في هذه الفعاليات من خلال 14 ركنًا مختلفًا، بما في ذلك ركن لتعريف الزوار بالبرنامج، وركن لصناعة البالونات التي تحمل شعار المملكة وتوزع على الأطفال، وركن لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للزوار، وركن للحرق على الخشب وتقديم الهدايا المميزة للزوار.

هذا بالإضافة إلى ركن للتعبير عن الأحلام وتحقيقها من خلال مجسمات تحكي قصة الوطن، وركن لتلوين الأطفال ورسم الوجوه، وركن للمسرح والعروض الوطنية، بجانب فرق للمواهب والإبداع، وركن ”مدن وأحياء بلادي“ الذي يحمل مجسمات تمثل أهم المناطق والمدن في الوطن.

احتفالات فعاليات اليوم الوطني 93

من جانبها، أشارت عبير عاشور، اختصاصية نفسية وعضوة في برنامج ”بناء“، إلى أهمية ركن ”مدن وأحياء بلادي“ إذ يتم عرض خريطة المملكة العربية السعودية تحمل شعار اليوم الوطني ”نحلم ونحقق“.

وأشارت إلى مشاركة الزوار في هذا الركن بوضع شارات على المدينة، التي ينتمون إليها في الخريطة، معبرين عن أمنياتهم وطموحاتهم في تحقيق التقدم والازدهار لهذا الوطن العظيم.