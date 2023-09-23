شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني الـ93.. ماذا تغير في المملكة خلال عام؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وتتلاحق الإنجازات في شتى المجالات بالمملكة في طريقها لحجز مكانها بين كبرى الدول العالمية.

وفي اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، نستعرض أبرز ما تغير خلال العام الماضي وما حقق من إنجازات كبيرة في عدد من المجالات ومن بينها:

تمكين المرأة

بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2022، 32.9% وهو ما يفوق مستهدف الرؤية لعام 2025 والبالغ 30%.

وفي تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت السعودية الدولة الأعلى زيادة في العالم على صعيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 20.5% في 2019 لتصل في 2022 إلى 33.6%، وهي أعلى نسبة زيادة شهدتها السعودية في مشاركة المرأة.

وتستمر مكاسب المرأة في ظل رؤية المملكة 2030، إذ دخلت النساء وظائف عدة في مؤسسات الدولة، من الأمن والجيش والحرس الوطني، وصولاً إلى وزارة العدل التي عينت كاتبات عدل للمرة الأولى، والمطارات، التي شهدت تولي مراقبات جويات لتسيير حركة الملاحة.

وظائف جديدة وتراجع البطالة

كشفت هيئة الإحصاء، عن زيادة أعداد المشتغلين في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الرابع من 2022 إلى 14.758 مليون مشتغل مقابل 13.581 مليون مشتغل بنهاية العام 2017.

ووفقًا للبيانات ارتفع عدد السعوديين العاملين إلى 3.770 مليون مشتغل بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، ولأول مرة تتجاوز أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص مستوى 2.2 مليون، وهو ما يمثل نقله جديدة لسوق العمل وخاصة القطاع الخاص.

نتيجة لهذه الإضافات الكبيرة في أعداد الوظائف، تراجع معدل البطالة الإجمالي بين سكان المملكة في الربع الرابع من 2022 بنسبة 1% إلى 4.8%، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

إنجاز في الفضاء

دخلت المملكة مجال الفضاء بقوة، لتضع بصمتها جوار الدول الكبرى عالميًا في هذا المجال، ومن بين أبرز ما أنجزته المملكة في العام الماضي والجاري:

22 سبتمبر 2022

إطلاق الهيئة السعودية للفضاء، برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء.

21 مايو 2023

انطلاق رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، في رحلة علمية، تمثل حدثًا تاريخيًّا للمملكة، وتدشن مرحلة جديدة في مجال الفضاء.

التعليم

شهد التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- تغيراً نوعياً في هيكلة مؤسساته التعليمية وإداراته، بعد دمج التعليم الجامعي والتعليم العام في وزارة واحدة، وبدأت على ضوء ذلك ملامح التغير التي تواكبت مع رؤية المملكة 2030.

#انفوجرافيك_واس| باحثون وباحثات سعوديون يتفوقون عالمياً في مجالات الطب والطاقة والاقتصاد.https://t.co/1UV25rtUHb#اليوم_الوطني_السعودي_92 #واس_عام pic.twitter.com/TzzlhJ9G8U

كما حققت الجامعات السعودية نتائج متقدمة في تصنيف "QS 2023 " الـعالمي لـلـتخصصات الجامعية، بإدراج 15 جامعة حكومية لتنافس الجامعات العالمية في هذا التصنيف للتخصصات الجامعية، مقارنةً ب 14 جامعة سعودية في تصنيف 2022.

وتقدَّمت المملكة 3 مراتب في التصنيف العالمي للجامعات ذات التأثير في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2023، وتسجيل الجامعات السعودية حضورها بـ 25 جامعة ضمن هذا التصنيف الدولي، مقارنةً بوجود 22 جامعة فقط في 2022.