انت الان تتابع محافظ ظهران الجنوب يُهنّئ القيادةَ بمناسبة اليوم الوطني 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع محافظُ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبو سراح، باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، والأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين.

وقال "أبو سراح"، في كلمة له: إطلالة ذكرى اليوم الوطني تجدّد في نفوسنا جميعًا مشاعرَ الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه الأرض المقدسة وقيادتها الرشيدة، متذكّرين بكل تقدير وإجلال جهودَ وتضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيّب الله ثراه، ورعاية واهتمام أبنائه البررة من بعده ببناء الإنسان وتنمية المكان.

وأضاف: "بهذه المناسبة أرفعُ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حفظهم الله، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وتابع: "هذه المناسبةُ الغالية فرصةٌ للتأكيد على اللحمة الوطنية، والوقوف صفًّا واحدًا خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي والرائد في جميع المجالات".