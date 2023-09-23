"غوتيريش" يتعهد بتسخير الجهود لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية في اليمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 11:47 صباحاً

تَعَهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ‏بتسخير كل الجهود لتجديد الهدنة في اليمن ‏واستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء ‏دولتهم القائمة على الشراكة واحترام حقوق الإنسان‎.‎ وجدد غوتيريش، خلال لقاء في نيويورك مع رئيس ‏مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي؛ التزام ‏المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة والحكومة في ‏اليمن.‏ من جهته، أكد الرئيس اليمني، انفتاح الحكومة في ‏بلاده على مختلف المبادرات المجسدة لمرجعيات ‏الحل الشامل المتفق عليها وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ‏وخصوصًا قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأشار إلى جهود الوساطة الحميدة التي ‏تقودها المملكة، وسلطنة عمان، من ‏أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية تحت رعاية ‏الأمم المتحدة.‏

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