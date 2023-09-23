شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط قائدة مركبة لارتكابها مخالفة "عكس السير" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبط مرور منطقة حائل قائدة مركبة لارتكابها مخالفة عكس السير، معرضة حياتها والآخرين للخطر، وتم إحالتها إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقها.

وبحسب لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، فإن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير ، تعد من مخالفات الفئة الأولى.

المرور السعودي

كانت المملكة، سجّلت إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن تراجعت الأعداد من 9311 في عام 2016 إلى 6651 بـ2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

ويسهم الإنجاز السعودي بشكل أساسي، في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030.