شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع اليوم الوطني.. سفير اليابان يتزين بالبشت السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظهر السفير الياباني لدى المملكة مرتديًا البشت السعودي، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 93، وذلك خلال لقاء له مذاع عبر قناة السعودية أمس.

وخلال اللقاء، تفاجأ السفير الياباني لدى المملكة، بهدية كانت عبارة عن بشت سعودي، الذي ارتداه على الفور بعد أن أبدى إعجابه بالهدية التي وصفها بالمفاجأة الكبيرة جدًا.

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السفير الياباني بالزي السعودي

ظهر السفير الياباني بالزي السعودي الكامل، ومن بينه البشت، أمس خلال حفل موسيقي في مبنى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وعلق السفير قائلًا: سعدت بحضور الحفل الموسيقي المقام بمناسبة اختتام الدورة الموسعة للجنة التراث العالمي لليونيسكو بنجاح كبير، عودًا حميدًا من مدينة نيويورك لفرقة الأوركسترا السعودية.

تهنئة السفير الياباني باليوم الوطني

عبر عدة منشورات على حسابه الرسمي على منصة إكس، هنأ السفير الياباني المملكة، قيادة وشعبًا باليوم الوطني السعودي.

كما غرد فيديو يتضمن غناء إحدى اليابانيات أغنية وطني الحبيب، والمهداة إلى المملكة بمناسبة اليوم الوطني.