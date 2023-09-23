السعودية | “أمانة الرياض”: 7 مستهدفات نعمل على تحقيقها تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت أمانة منطقة الرياض، الآليات والمستهدفات التي تعمل عليها في المواقع الخمسة المعدة للاحتفال باليوم الوطني الـ93؛ لتبقى بيئة الرياض آمنة وصحية.

وأضافت الأمانة أنها تعمل على تحقيق 7 مستهدفات؛ لتبقى بيئة الرياض آمنة وصحية تزامنًا مع احتفالات #اليوم_الوطني_السعودي_93.

وتركّز الأمانة، على “جمع ونقل النفايات، والكنس الآلي، واليدوي، وإزالة الملصقات واللوحات الإعلانية، وغسل الأرصفة، وإزالة الأنقاض والهدميات، ورفع السيارات التالفة والمهملة”.