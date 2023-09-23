السعودية | الدكتور الربيعة يشارك في الجلسة رفيعة المستوى في نيويورك حول أزمة أقلية الروهينجا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت بمقر الأمم المتحدة اليوم، جلسة رفيعة المستوى بشأن أزمة أقلية الروهينجا، بمشاركة دولة رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية الشيخة حسينة واجد، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك.

وقدم الدكتور عبدالله الربيعة خلال كلمته في الجلسة شكره الجزيل للمنظمين على دعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا الحدث، مؤكدا أن المملكة وقفت دائما مع المجتمع الدولي بحزم ورفضت حرمان أقلية الروهينجا من حقوقها، مشيراً إلى أنه منذ بداية الصراع استضافت المملكة أكثر من 260 ألف لاجئ (زائر) من الروهينجا الذين تم تقديم الرعاية الصحية العامة وفرص العمل والتعليم لأطفالهم بتكلفة 2.25 مليار دولار أمريكي.

وأضاف معاليه أن المملكة دعمت أيضا لاجئي الروهينجا في بنجلاديش ودول أخرى خلال السنوات القليلة الماضية بأكثر من 43 مشروعا بقيمة 186 مليون دولار أمريكي في المجالات المتعلقة بالاستجابة للإغاثة الطارئة والتعليم والمأوى والصحة.

وقال الربيعة: من أصل 43 مشروعا نفذ المركز 25 مشروعا بميزانية تتجاوز 26 مليون دولار أمريكي، ويقوم المركز حاليا بتنفيذ مشاريع أخرى.

وأكد الدكتور الربيعة أن المملكة ستواصل دعم الروهينجا بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان حصولهم على حقوقهم في العيش بسلام وكرامة في وطنهم، فضلا عن الاستمرار في دعم اللاجئين ببنجلاديش، ناقلا شكر المملكة وتقديرها لجمهورية بنجلاديش الشعبية على كرمها في استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين الروهينجا.