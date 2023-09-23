السعودية | سفارة المملكة لدى كوريا تحتفي باليوم الوطني الـ 93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وحضر الحفل وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري وون هي-ريونغ كضيف شرف، وعددا من السفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية كوريا وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية وعدد من المثقفين، بالإضافة إلى أعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها والمواطنين والطلبة السعوديين المقيمين في جمهورية كوريا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان في كلمته خلال الحفل أن مناسبة اليوم الوطني لها أهميتها العظيمة حيث ترسم صورة مشرقة للتلاحم الفريد بين القيادة والشعب, وتعود بنا إلى حقبة تاريخية مؤثرة في تاريخ الإنسانية مع الملك عبدالعزيز المؤسس ـ رحمه الله ـ ذلك البطل الذي أعاد بناء الدولة من جديد، وأسس كياناً فريداً تجمعه اللحمة الوطنية تحت ظل قيادة رشيدة توالت سنين حكمها من خلال أبناء المؤسس حاملين شعلة البناء والتنمية والاستقرار.

وأشار السفير السدحان إلى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة في كافة المجالات التي تجمع بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية كوريا، والتي امتدت لأكثر من 60 عاماً، وهي شراكة حقيقية يولي قادة البلدين اهتماماً خاصاً وحرصاً قوياً لتعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم مصالح البلدين بتطوير مسارات العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة.

وتخلل الحفل تقديم برامج وثائقية وإقامة ثلاث معارض مصاحبة عن مدينة العلا والسفر والسياحة وجناح القهوة السعودية.