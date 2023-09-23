تنمية متسارعة بإنجازات ضخمة.. السعودية تحقق قفزات كبيرة في 51 مؤشرا عالميا

حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة قفزات هائلة على كافة المستويات، فهي وفقا لكبار المحللين الاقتصاديين في العالم، اليوم، واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم بفضل الإصلاحات الشاملة المؤيدة لازدهار الأعمال وكذلك تنفيذ سياسات رؤية المملكة 2030 التي تمهد الطريق أمام نمو أكثر استقرارا.

واتخذت المملكة خطوات مثيرة للإعجاب لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص. وقد سهلت هذه المبادرات، مقترنة بالحوكمة وإصلاح سوق العمل، وممارسة الأعمال التجارية، وزادت من عدد المنشآت الصناعية، ورفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة.

كما أن الرقمنة المتنامية لديها القدرة على تعزيز الإنتاجية، كما تسارعت الرقمنة خلال الوباء بما في ذلك من خلال الخدمات الصحية عبر الإنترنت والمحاكم الافتراضية والتعلم عن بعد ومنصة التمويل عبر الإنترنت للمشتريات العامة المعروفة باسم اعتماد.

وخلال سنوات عززت المملكة من موقعها في المؤشرات العالمية في كافة المجالات، الأمر الذي دفع بعجلة العمل للحصول على مراكز أفضل والسير بخطى ثابتة نحو القمة.

في العام الجاري 2023 حققت المملكة قفزات في أكثر من 51 مؤشرًا ومنافسة عالمية، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الحكومية في تطبيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الصعود بالمملكة على كافة المستويات محليا وعالميا.

مؤشرات اقتصادية للسعودية

32.175.224 مجموع السكان

%1.2 الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2023

%8.5 البطالة بين السعوديين للربع الأول 2023

%2.3 التضخم حتى يوليو 2023

التقدم السعودي في المؤشرات العالمية 2023

مؤشر التنافسية (ضمن أقوى 20 اقتصادا في العالم)

تقدمت المملكة العربية السعودية بـ7 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2023 IMD الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحقق المركز الـ17 عالميًا، بعد أن كانت في المرتبة الـ24 عالميا في العام 2022.

* مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية

- الثاني في مؤشرات: الأسواق المالية، ورسملة سوق الأسهم، وحقوق المساهمين، ورأس المال الجريء.

- الثالث في مؤشر السوق المالية.

- الخامس في مؤشر أسواق الأسهم.

- الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي) متفوقة على اليابان والهند وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

* التحول الرقمي للشركات

- 10 مراتب قفزة في مؤشر تكلفة رأس المال لتحتل المرتبة الثالثة عالميا.

- 50 مرتبة قفزة هائلة مقارنة بعام 2022 في مؤشر التبادل التجاري (قيمة الصادرات إلى الواردات) لتحتل المرتبة الرابعة عالميا.

- 30 مرتبة قفزة في مؤشر تضخم أسعار المستهلك لتتقدم المملكة إلى المرتبة الثالثة عالميا.

- السابعة عالميا في مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات.

- 12 مرتبة قفزة في مؤشر الشركات الكبيرة لتحتل المرتبة 10 عالميا.

* مؤشر الأمن السيبراني: المركز الثاني عالميا

* الميزانية السعودية 2023

- %3.8 نمو الناتج المحلي في الربع الأول

- %1.1 نمو الناتج المحلي في الربع الثاني

- %5.5 زيادة في الأنشطة غير النفطية

- %2.7 ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية

- 16 مليار ريال فائض الميزانية

توقعات نمو الناتج المحلي

%2.5 في 2023

%3.1 في 2024

مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر (كيرني)

24 عالميا (8.7% نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022).

الرقمنة (مؤشر ESCWA)

- المركز الأول عالميا في توفير الخدمات الرقمية.

- 11 في دول العشرين.

- 3 مؤشر نضج الحكومة الرقمية عالميا.

- 7 في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

- 3 في ممكنات التحول الرقمي الحكومي.

- 1 في مؤشر نضج الحكومة الرقمية إقليميا.

مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي

المركز الأول عالميا وحلت ألمانيا ثانيا والصين ثالثا.

مؤشر المدن الذكية IMD

- حافظت مدينة الرياض على مركزها كثالث أذكى مدينة عربية.

- دخول 3 مدن للمؤشر هي: مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة.

الرياض: 30 عالميا

مكة المكرمة: 52 عالميا

جدة: 56 عالميا

المدينة المنورة: 85 عالميا

تصنيف الجامعات السعودية عالميا

* تصنيف التايمز للجامعات

%40 قفزة نوعية للجامعات السعودية مقارنة بعام 2022.

21 جامعة سعودية تدخل التصنيف.

6 جامعات تدخل للمرة الأولى.

7 جامعات أحرزت تقدما في التصنيف.

مراكز الجامعات السعودية

101 جامعة الملك عبدالعزيز

201 - 250 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

251 - 300 جامعة الملك سعود

301 - 350 جامعة الفيصل

351 - 400 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

* التصنيف العالمي للجامعات «شنغهاي»

- ارتفع عدد الجامعات التي دخلت التصنيف إلى 12 جامعة سعودية.

- 7 جامعات فقط ضمن التصنيف في العام 2022.

- تطور دخول جامعات المملكة ضمن التصنيف:

2018: 4

2019: 4

2020: 4

2021: 6

2022: 7

2023: 12

* آيسف 2023

- 27 جائزة عالمية بمشاركة 35 موهوبًا وموهوبة.

- 23 جائزة كبرى و4 خاصة.

* منافسات «أولمبياد الفيزياء الدولي» 2023

- 3 جوائز عالمية بمشاركة 387 طالبًا من 82 دولة.

* معرض «آيتكس 2023»

- 30 ميدالية متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز.

- 7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة.

مؤشر الربط الجوي

- قفزة نوعية بواقع 14 مرتبة دفعة واحدة.

- 13 مرتبة المملكة على مستوى العالم.

- 27 مرتبة المملكة في 2019.

مؤشر الأداء اللوجستي (البنك الدولي)

17 مرتبة تقدمت فيها المملكة في أقل من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

مؤشر قابلية العيش العالمي (الإيكونوميست)

- 103 مركز الرياض في 2023 مقابل 106 في 2022.

- 107 مركز جدة في 2023 مقابل 111 في 2022.

مؤشر الابتكار العالمي

- 15 مرتبة قفزتها السعودية خلال أقل من عام.

* الشركات الأكثر ابتكارا

- سابك: 10 آلاف براءة اختراع.

- أرامكو: 963 براءة اختراع.

* 13 مرتبة قفزة على مؤشر المعرفة العالمي

مؤشر السعادة العالمي (الأمم المتحدة)

- الثانية عربيا بعد الإمارات.

- 30 عالميا.

نمو عدد السياح الدوليين (منظمة السياحة العالمية)

- المركز الثاني عالميا للربع الأول من 2023.

- %64 نسبة النمو مقارنة بنفس المدة من 2019.

- 7.8 ملايين سائح دولي في الربع الأول.

- %64 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

- 16.6 مليونًا عدد السياح الدوليين القادمين إلى المملكة في 2022.

- 12 مرتبة قفزتها المملكة في 2022.

- 16 مرتبة المملكة في إيرادات السياحة الدولية.

* فائض كبير في ميزان المدفوعات لبند السفر (الربع الأول)

- 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022.

- %225 نمو إيرادات السياحة الوافدة بواقع 37 مليار ريال.

الثانية عالميا في إنتاج النفط (مليون برميل يوميا)

1- الولايات المتحدة: 18.875

2- السعودية: 10.835

3- روسيا: 10.778

4- كندا: 5.558

البورصة السعودية في المركز 11 عالميا

- 95 تريليون دولار قيمة البورصات العالمية الكبرى حاليا.

- %93 من هذه القيمة تتوزع بين ثلاث قارات: أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا.

1. بورصة نيويورك

2. بورصة ناسداك

3. بورصة شنجهاي

4. بورصة يورونكست

5. بورصة طوكيو

6. بورصة هونغ كونغ

7. بورصة شينزين

8. بورصة لندن

9. بورصة بومباي

10. بورصة تورنتو

11. سوق الأسهم السعودي

12. بورصة فرانكفورت

الخامسة عالميا في الإنفاق العسكري (مليار دولار)

1. الولايات المتحدة: 877

2. الصين: 292

3. روسيا: 86.4

4. الهند: 81.4

5. السعودية: 75

* أقوى الجيوش في الشرق الأوسط (Global Firepower)

- الجيش السعودي الخامس عربيا

- 23 مرتبة الجيش السعودي عالميا متقدما على الجيش الألماني.

أقوى شركات الشرق الأوسط سعودية (Forbes)

- أرامكو السعودية

- سابك

- البنك الأهلي السعودي

- مصرف الراجحي

- الشركة السعودية للكهرباء

- مجموعة STC

- التعدين العربية السعودية (معادن)

- بنك الرياض

- البنك السعودي الأول SAB

- مصرف الإنماء

- البنك السعودي الفرنسي

- شركة سابك للمغذيات الزراعية

- بنك البلاد

- المراعي

- أكوا باور

- شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)

- شركة المملكة القابضة (KHC)

- مجموعة صافولا

- البنك السعودي للاستثمار

- بنك الجزيرة

- مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

- بوبا العربية

- زين السعودية

- التعاونية للتأمين

- شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

مؤشر أقوى دول العالم (مجلة CEOWORLD)

14 الترتيب العالمي للمملكة من بين 142 دولة

* عربيا:

1. السعودية

2. الإمارات

3. مصر

4. العراق

المرتبة الأولى عالميا لمجتمع المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)

- جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى عن فئة البيئة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية.

- 355 مشروعا من 109 دول تنافست على الجائزة التي ظفرت بها المملكة.

مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية (الأونكتاد)

- أعلى معدل للمملكة حققته في الربع الثاني 2023.

- تسجيل 76.16 نقطة.

- 16 مرتبة المملكة حاليا ضمن 187 دولة بعد قفزة في هذا المؤشر.

- 97 خدمة ملاحية بالموانئ السعودية تربط المملكة بنحو 348 ميناء عالميا.

مؤشر المعرفة العالمي

- 13 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر.

- 10 مراتب صعود في مؤشر التعليم والتدريب

- 5 مراتب في مؤشر الإطار التنظيمي

- 4 مراتب في مؤشر وفرة الموهبة

- 6 مراتب في مؤشر التركيز العلمي.

مؤشرات ذات علاقة بالتعليم

- 10 مراتب تقدم في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية.

- 9 مراتب قفزة في مؤشر تحصيل التعليم العالي.

- 6 مراتب تقدم في مؤشر منح براءات الاختراع عالية التقنية.

الفضاء مع كبار العالم

- وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية.

- أصبحت الرائدة ريانة برناوي أول امرأة سعودية تحلق نحو الفضاء وتصل إلى المحطة.

- أصبح علي القرني أول رائد فضاء سعودي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

- أصبحت السعودية أول دولة عربية تشارك منها امرأة في مهمة علمية في الفضاء.

- 14 تجربة بحثية علمية وتعليمية رائدة تم إجراؤها في بيئة الجاذبية الصغرى.

مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2023

- تقدم سعودي كبيرا في التنويع الاقتصادي.

- إجراءات سياسية لا تعتمد على النفط ساعدت على هذا التقدم.

- تحول متسارع في السياسات المطروحة لتمكين التحول الاقتصادي.

- اعتماد الاقتصاد الرقمي.

- جهود لتوسيع القاعدة الضريبية.

- حملة منسقة لتخصيص بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة.

مؤشر مديري المشتريات (ستاندرد آند بورز غلوبال)

- تسجيل أعلى ارتفاع في قرابة 8 سنوات.

- سجل المؤشر ارتفاعا في مارس 2023 وصل إلى 59.8 نقطة.

- أسرع نمو في أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ مارس 2015.

- ارتفاع أعداد الوظائف بثاني أسرع معدل خلال 5 سنوات.

مؤشر المستقبل الأخضر 2022 (معهد ماساشوستس للتقنية)

- 10 مراكز تقدم مقارنة بعام 2021.

- 27 مرتبة تحسن في محور انبعاثات الكربون محققة المركز 19 عالميا.

- 12 مرتبة تحسن في محور تحولات الطاقة وصولا للمركز 12.

- المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة.

- 26 عالميا في محور المجتمع الأخضر.

- 13 مرتبة تقدم في محور سياسات المناخ.

إنجازات بارزة في 2023

- إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، وذلك بهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.

- تنفيذ أكبر عملية إجلاء في العالم من السودان، حيث نجحت المملكة في إجلاء نحو 4879 شخصًا ينتمون إلى 97 جنسية.

- نقل 4% من إجمالي أسهم شركة أرامكو المملوكة للدولة السعودية، إلى شركة سنابل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية.

- نجاح إطلاق أول رحلة فضاء سعودية، لرائدين سعوديين، يتجهان إلى المحطة الدولية للفضاء في رحلة علمية.

- استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا، عملا بقرار عودة دمشق إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

- عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى ما كانت عليه، بعدما شهدت توترات خلال السنوات الأخيرة، نتج عنها تعليق العلاقات الدبلوماسية، وتجميد التعاملات التجارية.

- عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

- بأمر ملكي إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بهدف تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي.

- صدور نظام المعاملات المدنية، والذي يساهم في حماية الملكية، وكذلك استقرار العقود وحجيتها، إضافة إلى تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها.

- إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مشروع الاستثمارات والتخصيص للأندية الرياضية، بهدف تحسين وضع الرياضة في المملكة.

- إعلان صندوق الاستثمارات العامة، عن إنشاء شركة لايفيرا المتخصصة في الصناعات الدوائية، بهدف تمكين وتحفيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص مهمة للقطاع الخاص.

- صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

- إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية.