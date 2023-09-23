انت الان تتابع احتفاء باليوم الوطني.. "بلدية الموسم" تُزَيّن الطرق الرئيسية بالأعلام واللوحات والمجسمات المضيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 1:18 مساءً

احتفلت بلدية مركز الموسم الحدودي، بذكرى اليوم الوطني الـ93؛ حيث قامت بتزيين الطرق الرئيسية والميادين والمرافق العامة بالأعلام الوطنية واللوحات التجميلية والمجسمات المضيئة والإضاءة الخضراء. وتم تزيين الأعمدة بأكثر من 190 علمًا تم توزيعها في الطرق الرئيسية والميادين والمرافق العامة، وعدد من اللوحات التي تعبر عن ذكرى اليوم الوطني وصور القادة، وتركيب 44 سارية علم، وتوزيع الهدايا في كورنيش الموسم. وبهذه المناسبة أكد رئيس بلدية الموسم المهندس خالد بن موسى الحساني، أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عزيزة على كل مواطن بالمملكة، رافعًا التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة نيابة عن منسوبي البلدية؛ سائلين المولى أن يحفظ لنا حكامنا ووطننا وأن يديم علينا الأمن والأمان.

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