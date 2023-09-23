تركيا.. زلزال بقوة 4.6 درجة يهز كهرمان مرعش

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 1:25 مساءً

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة ولاية كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا اليوم السبت، حسب إدارة الكوارث والطوارئ AFAD التركية. وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون بالولاية عند الساعة 11.22 ووقع مركزه على عمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض. وكانت كهرمان مرعش من أكثر المناطق تضررًا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير الماضي، مخلفًا عشرات الآلاف من القتلى ودمارًا هائلاً. وبعد تلك الكارثة تشهد مناطق جنوب شرق تركيا بين حين وآخر هزات أرضية أقل قوة.

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