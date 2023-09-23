تحطم طائرة روسية قُرب معسكر للجيش المالي في مدينة غاوا

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محمد بن مسعود - الدمام - تحطمت طائرة روسية قرب معسكر للجيش المالي في مدينة غاوا، وقالت وسائل إعلام تابعة لفاغنر: إن الطائرة التي تَحطمت في مالي لم يتم إسقاطها، وكان الخطأ من الطيار، وإن الطائرة مستأجرةٌ وتابعة للقوات الجوية المالية.

وأكدت مصادر بالجيش المالي، أن الطائرة التي سقطت قرب مطار غاوا العسكري وكانت تنقل معدات وفرقًا عسكرية، من طراز إليوشن إيل 76، وهي طائرة روسية تحطمت قرب معسكر للجيش المالي في مدينة غاوا.

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