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السعودية | شاب يقتحم المسرح معانقاً محمد عبده.. ماذا فعل فنان العرب؟

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العربية.نت - نادية الفواز  0 تبليغ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتحم شاب مسرح السوبر دوم في جدة، لمصافحة ومعانقة الفنان محمد عبده، وذلك أثناء إحيائه حفلا غنائيا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93.

وأظهر فيديو تمكن الشاب من الوصول إلى الفنان محمد عبده واحتضانه، فيما سارع أحد المنظمين بإنزاله من فوق المسرح وشرع في استبعاده من الحفل.

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وبدا في الفيديو الفنان محمد عبده وهو يتدخل، ويشير للمنظمين لإعادة الشاب إلى المسرح والسماح له بالجلوس أمامه.

محمد عبده قدم مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة، وغنّى للمملكة، وتناقلت مواقع التواصل الكثير من الفيديوهات المباشرة من الحفل، وتحول هاشتاغ محمد عبده في جدة إلى ترند في .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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