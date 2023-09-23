انت الان تتابع انطلاق فعاليات "بروميناد جدة" احتفالًا باليوم الوطني الـ93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 4:18 مساءً

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الوطني بمنطقة بروميناد جدة إحدى مواقع الأنشطة الترفيهية على مدار ثلاثة أيام. وتستضيف مسيرة الحرس الملكي وترافق المسيرة حفلات موسيقية. وتتضمن الفعاليات العديد من الأركان والأجنحة، مثل نقش الحناء والرسم على الوجه وتوزيع الأعلام والبالونات وأركان التصوير، إضافة إلى أكشاك الطعام وجلسات على البحر ومنطقة ألعاب الأطفال والحفلات الغنائية الوطنية. وتشتمل الفعاليات على عرض للألوان المبهرة ستتم إضاءة السماء مع الألعاب النارية المجانية، في اليوم الوطني.

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