شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هكذا احتفل المواطنون باليوم الوطني الـ93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبّر العديد من المواطنين عن فخرهم واعتزازهم في اليوم الوطني الـ 93، بما حققه البلد العزيز من إنجازات، بدءًا من توحيد المملكة وصولاً إلى اليوم الحالي.

جاء ذلك خلال توافد الجموع الكبيرة إلى منتزه الملك عبد الله البيئي بالهفوف، حيث شارك الأهالي في الاحتفال الذي نظمته أمانة الأحساء.

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اليوم الوطني

أعرب منصور النويجم، لـ"اليوم، عن تهانيه للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، وتمنى أن يديم الله علينا الأمن والأمان.

وأكد أن اليوم الوطني يعد فرحة للشعب السعودي في كل عام، إذ يشعرون بالفرحة وينتظرونها ليسرّوا ويسعدوا.

رؤية 2030

أشار عبد الرحمن التنم، لـ"اليوم، إلى أن مناسبة اليوم الوطني تعد مناسبة عزيزة على قلوبنا، إذ ترمز إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في سبيل رؤية 2030.

وأكد أن الفرحة تمتد للكبار والصغار، وتُعَدّ رمزًا للإنجازات التي تحققت على مر السنين، وما ستحققه في المستقبل بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.