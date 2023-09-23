شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع: 5 فئات لوحدات بحرية شاركت في احتفال اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الدفاع، عن وحدات القوات البحرية المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 93، مشيرة إلى أن الوحدات المشاركة تشمل فرقاطة فئة الرياض "إف 3000"، إضافة إلى كورفت فئة الجبيل "أفانتي 2200"، ومروحية بحرية مضادة للغواصات "إم إتش 600 أر صقر البحر".

وأضافت أن الوحدات تشمل كذلك الزورق الاعتراضي عالي السرعة "إتش إس أي 32"، وعربة مدرعة من الألغام ومقاومة للكمائن "أوشكوش إم إيه تي في".

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اليوم الوطني

رفع المتحدث الرسمي للقوات البحرية للمنطقة الغربية، العقيد البحري الركن علي بن حسن العلي، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وإلى وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة.

المتحدث الرسمي للقوات البحرية للمنطقة الغربية العقيد البحري الركن علي العلي - اليوم

وبين أن القوات البحرية الملكية السعودية، شاركت بعروض بحرية وجوية وبرية مختلفة في اليوم الوطني عبر مجموعة من سفن الملك وزوارق التصدي السريع والاقتحام، وعروض بحرية وتشكيلات تناظرية مختلفة ورسم لوحات بحرية على سطح البحر الأحمر.

فيما يخص العروض الجوية، شاركت طائرة MH6ROM وتعد طائرة عامودية من أحدث الطائرات التي توصلت لها الصناعات العسكرية بعروض جوية مختلفة، وفي العروض البرية تشارك مجموعة من آليات وعربات الشرطه العسكرية والقوات الخاصة والمشاة، بالإضافة إلى باص مخصص لنقل أبناء الشهداء، وسيشارك فريق من الخيالة مكون من 6 فرسان، و25 دراجا بالاستعراض أمام كورنيش جدة.

القوات البحرية السعودية

شاركت القوات البحرية السعودية في احتفالات اليوم الوطني 93، إذ نظمت تشكيلات بحرية ومسيرة للدراجين والعربات العسكرية في مدينة جدة، بهدف إبراز قدراتها العسكرية وتعزيز الفخر والانتماء للوطن الغالي، وتحمل الفعاليات البحرية العديد من المكونات التي تجسد قوة وتطور القوات البحرية السعودية.