شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من الهلال يتعلق بمستقبل خيسوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستمر الصحف الرياضية السعودية في الحديث حول مستقبل المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي أصبح المسؤول الأول عن تعثر الزعيم في الجولات الماضية من بطولة الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

وقررت إدارة نادي الهلال السعودي خلال الأيام الماضية التخلي عن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للزعيم وإنهاء فترته مع الهلال مبكرًا، ولكن تحول الموقف لخطورة تغيير المدير الفني في هذا الوقت من الموسم الكروي.

وتعمل إدارة الهلال على تجديد الثقة للبرتغالي خورخي خيسوس ومنحه مزيدًا من الوقت حتى يعيد فريقه إلى الواجهة من جديد محليًا وقاريًا.

وخسر الهلال نقطتين في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، كما هو الحال في بداية المشوار الآسيوي بعد التعثر أمام الفريق الأوزبكي نافباخور.