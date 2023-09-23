من جهتها، احتفلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة من خلال حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، بمشاركة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
وشملت الحزمة فعالية «نحلم ونحقق» التي قدمها الطلاب والطالبات بإشراف معلميهم، ومنافسات رياضية نفذت في مكاتب التعليم، ومعارض مدرسية، ولوحات جدارية وطنية، وثلاث مسابقات ثقافية (القائد القدوة - قمم المجد - راية العز).
بينما أقامت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة «مجتمعي»، ضمن البرامج والمبادرات التي تقيمها بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ93، لقاءً ثقافيا بعنوان «دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل في تعزيز الانتماء للوطن».
من ناحيتها، أطلقت هيئة التراث عددا من الأنشطة والفعاليات التراثية والوطنية في 5 بيوت حرفية ومواقع تراثية في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن أنشطتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93، تعزيزًا لحضور التراث الثقافي الوطني في الفعاليات والاحتفالات الوطنية.
وانطلقت أولى الفعاليات باحتفالية في بيت الحرفيين بسيد الشهداء في المدينة المنورة، تضمنت ورشا حرفية متنوعة لمختلف الأعمار.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق 10 آلاف بالون احتفالا باليوم الوطني في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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