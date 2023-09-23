المناطق تحتفل باليوم الوطني

دأبت المناطق بمناسبة اليوم الوطني الـ93 على نشر الأعلام وتزيين مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم التاريخي، والمشاركة في خلق بيئة جاذبة لعديد من المعالم والأماكن بالفعاليات الثقافية والترفيهية.

الرياض

تزين مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض باللون الأخضر تفاعلاً مع مناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

ويعد المبنى من أبرز معالم الرياض وشاركت وزارة الداخلية في الاحتفالات بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة.

ونشرت بلدية الخرج عدد 4.500 علم في عدة مواقع داخل المدينة، ثم الحريق بـ2030 علمًا، وبلدية العيينة والجبيلة 1300 علم، تلتها السليل بـ1150، ثم جاءت حريملاء والزلفي وبلدية السر والمزاحمية والدوادمي، ووادي الدواسر وشقراء وغيرها من البلديات، وتوشحت كافة المدن بالأعلام والأضواء الخضراء ابتهاجًا باليوم الوطني.

مكة المكرمة

وتجملت شوارع وميادين محافظة جدة، ومنها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" وطريق الأمير عبدالمجيد، وشارع السلام والكورنيش الأوسط، إضاءات باللون الأخضر، وجهزت أمانة الطائف الساحات والميادين والطرقات بالأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية قدرت بنحو 77 لوحة والحدائق والمنتزهات بـ34، والشاشات الإلكترونية وصلت إلى 22 شاشة عرض، كما أنهت رفع 10 آلاف علم وطني في الميادين والطرق، إضافة إلى نصب عديد من اللوحات التي تحمل هوية اليوم الوطني "نحلم ونحقق"، وتزيين أعمدة الإضاءة، وتوفير 1800 عمود إضاءة.

وتشمل الفعاليات تنظيم مسيرة وطنية تشارك بها عدد من الجهات الحكومية، ومسيرة للخيول، وفعاليات وطنية وثقافية وترفيهية وعروض الألعاب النارية، ومعارض للأسر المنتجة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.

وأقام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمكة يوم الإثنين القادم، برنامجاً ينفذ في الوحدات التابعة له في مكة المكرمة، والطائف، والقنفذة، ورنية، فقرات وطنية وتوزيع الهدايا والمنتجات الزراعية المتنوعة والتقاط الصور التذكارية.

المدينة المنورة

أقامت بلدية ينبع النخل وبمشاركة الجهات الحكومية احتفالية تتضمن عديدا من الفقرات المتنوعة منها مسيرة وطنية وعروض فنية وفلكلور شعبي ومسابقات وللفئات العمرية كافة، وهدايا للأطفال وسحوبات قيمة.

وقامت البلدية برفع علمين على ساريتين بطول 30 متراً في موقعين مختلفين وتم تركيب عدد 510 أعلام في الشوارع وتركيب عدد 35 بنراً بهوية هذه المناسبة الغالية.

نجران

وتقام في نجران فعالية الألعاب النارية والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً و تستمر لمدة خمس دقائق، في حديقة إسكان حي الجامعة في نجران، وقامت ايضا بتزيين شوارعها بالاضواء الخضراء والأعلام والعديد من الفعاليات المتنوعة .

وانطلقت مسيرة الخيول على ممشى وادي نجران بحضور عدد كبير من الأهالي الذين تفاعلوا مع المسيرة. وحمل فرسان المسيرة الأعلام الوطنية التي تحمل راية التوحيد وصور القيادة الرشيدة.

جازان

ابتهجت منطقة جازان وتوشحت أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، وتزينت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- كما شكلت عدد من اللوحات التي تمثل هوية اليوم الوطني الـ93 والمقام تحت شعار "نحلم ونحقق"

وحيث نظّمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت جازان" معرضًا فنيًا تضمن المعرض ركنًا للخط العربي ورسم حي أمام الجمهور، ومرسم للأطفال، لدعم المواهب الفنية الناشئة.

تبوك

نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك، بالتعاون مع أمانة المنطقة فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ93 للمملكة وذلك بجادة الأمير فهد بن سلطان وسط مدينة تبوك.

بمشاركة أكثر من 300 مشارك من الفنانين والشعراء والمنظمين والمتطوعين، وتضمن المهرجان حفلاً غنائياً موسيقياً وفلكلورات شعبية وطنية بمشاركة فرق شعبية من دول عربية شقيقة، وقصائد وطنية ومشاهد مسرحية وفرق استعراضية وورشة لتعليم العرضة السعودية والعديد من الفعاليات الأخرى المتنوعة.

القصيم

توشح مبنى مقر تجمّع القصيم الصحي وجميع منشآته الصحية بالمنطقة باللون الأخضر

واكتست واجهات ومبنى التجمّع والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة له بالإضاءات الخضراء، وزينت بأعلام المملكة، والعبارات الوطنية، ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تحكي مسيرة حافلة بالإنجازات والمكتسبات العظيمة.

كما تفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم دوت الخليج بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحةٍ وطنيةٍ تعبِّر عن عمق الانتماء والولاء.

الجوف

اكتست مدن منطقة الجوف ومحافظاتها ومراكزها بالأعلام الخضراء واللوحات الوطنية والإضاءات الملونة والمجسمات للاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع والميادين والأحياء والحدائق والمتنزهات والمواقع العامة.

وتفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم دوت الخليج بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحة وطنية تعبر عن عمق الانتماء والولاء لأرض الحرمين.

وتوشحت المواقع الأثرية والتراثية التي تشتهر بها منطقة الجوف بثوب دوت الخليج الزاهي.

الباحة

تنوَّعت مظاهر الفرحة بين أهالي منطقة الباحة والمقيمين فيها وتوشَّح الجميع من الرجال والنساء والأطفال بأعلام دوت الخليج.

عسير

تزينت شوارع كل مدن عسير بالأعلام ومظاهر البهجه وقامت أبها في أجواءٍ مهرجانية احتفالية وتجملت الساحات والطرقات بالأعلام الوطنية وتشمل الفعاليات إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات ذات الطابع الرسمي والشعبي وجهزت عروض الألعاب النارية.

الشرقية

جذبت الأركان والفعاليات الوطنية التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية اليوم، في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف.وتضمنت هذه الفعاليات والأنشطة الوطنية العرضة السعودية، والرسم التشكيلي الحر على الوجه، والأعمال الفنية والألعاب الهوائية والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى تخصيص ركن للأسر المنتجة لدعم وتشجيع هذه الفئة وتوفير جلسات خارجية للعائلات.

وشهدت محافظة القطيف تركيب الأعلام في كافة قرى وبلدات المحافظة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية وتجميل الطرقات الرئيسية وتزيين الأشجار والنخيل بالإنارة الملونة ووضع وتركيب عقود الإنارة والزينة، إضافة إلى تركيب مجسمات تشكيلية ضوئية في مناطق متفرقة بالمحافظة.

الحدود الشمالية

توشّح برج المياه المعلم الحضاري الأبرز بمدينة عرعر باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني الـ93 للمملكة، إضافةً إلى الحديقة المصاحبة له التي تحتضن فعاليات متنوعة.

ويتميز موقع البرج بموقع إستراتيجي مميز بمحاذاة الطريق الدولي، ويغذي المنطقة الإدارية والتعليمية والصحية والمدينة الرياضية بالمياه من خزان أرضي بسعة 1600 متر مكعب وخزان علوي بسعة 1500 متر مكعب بمساحة 3500م.

حائل

نطم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل عدد من النشاطات الإعلامية ، والثقافية ، والتفاعلية مع المواطنين لنقل مشاعرهم وانطباعاتهم بهذه المناسبة العزيزة.

شملت إقامة ندوة بعنوان " أبعاد ودلالات اليوم الوطني السعودي " ، والتي تحدث من خلالها عدد من الأكاديميين والإعلاميين والباحثين التاريخيين عن دلالات وأبعاد شعاراليوم الوطني ، وأهم المفاهيم التي يؤصلها، كما تطرقت الندوة إلى رحلة في ذاكرة التعليم من الكتاتيب إلى الذكاء الاصطناعي ، وكذلك انعكاسات حب دوت الخليج من خلال التحولات الأدبية والثقافية.