وزير الإعلام يدعو المبدعين للمشاركة في جائزة التميز

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وأوضح الدوسري مسارات الجائزة والغاية منها قائلا «تقديرا لمبدعينا وإبداعهم؛ يسعدنا في وزارة الإعلام الإعلان عن جائزة التميز الإعلامي بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر 6 مسارات، تكرم المبدعين من الجهات والأفراد»، مؤكدا أن لمبدعي الإعلام حقا، وأن الاحتفاء بهم واجب.
وتضم النسخة الرابعة من جائزة التميز الإعلامي ستة مسارات هي: الصورة الفوتوغرافية، والفيديو الإبداعي، والمادة الصحفية، والمنتج التلفزيوني، والمنتج الصوتي، والأغنية الوطنية.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع الإعلامي بين المؤسسات والأفراد، وتشجيعهم على المشاركة فيها بأعمالهم الإعلامية.
معايير المشاركة:
- أن تكون المشاركة من إنتاج عام 2023.
- لا يشترط أن تتعلق بمناسبة محددة.
- أن تكون الحقوق الفكرية مملوكة للجهة أو الفرد.
- أصالة الفكرة.
- الإبداع.
- تفرد الأسلوب.
- ألا تخالف المشاركة أيا من تعاليم الإسلام.
- ألا تخل بقيم المجتمع السعودي وعاداته.
- ألا تخالف أي نظام أو قانون في المملكة.
- أن تحتوي على معيار المفاضلة: العزيمة والمثابرة، والإتقان والانضباط.
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