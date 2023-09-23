شكرا لقرائتكم خبر وزير الإعلام يدعو المبدعين للمشاركة في جائزة التميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الإعلام سلمان الدوسري كافة المبدعين إلى المشاركة في جائزة التميز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، والتي أطلقتها الوزارة وتحتفي بجميع الأعمال الإعلامية الإبداعية المتميزة خلال عام كامل، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما تكرم الشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميا، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام، حيث يبدأ استقبال المشاركات من جميع المؤسسات والأفراد خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 17 أكتوبرالمقبل.

وأوضح الدوسري مسارات الجائزة والغاية منها قائلا «تقديرا لمبدعينا وإبداعهم؛ يسعدنا في وزارة الإعلام الإعلان عن جائزة التميز الإعلامي بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر 6 مسارات، تكرم المبدعين من الجهات والأفراد»، مؤكدا أن لمبدعي الإعلام حقا، وأن الاحتفاء بهم واجب.

‏وتضم النسخة الرابعة من جائزة التميز الإعلامي ستة مسارات هي: الصورة الفوتوغرافية، والفيديو الإبداعي، والمادة الصحفية، والمنتج التلفزيوني، والمنتج الصوتي، والأغنية الوطنية.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع الإعلامي بين المؤسسات والأفراد، وتشجيعهم على المشاركة فيها بأعمالهم الإعلامية.

معايير المشاركة:

أن تكون المشاركة من إنتاج عام 2023.

لا يشترط أن تتعلق بمناسبة محددة.

أن تكون الحقوق الفكرية مملوكة للجهة أو الفرد.

أن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث: