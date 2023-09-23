الأفراح تجوب مناطق المملكة في ذكرى اليوم الوطني

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وتوشحت أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، فيما تزينت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
كما شكلت مئات اللوحات التي تمثل هوية اليوم الوطني الـ93 والمقام تحت شعار «نحلم ونحقق»، وازدحمت الشوارع الرئيسة بالمركبات والمواطنين حاملين الأعلام وصور قادة البلاد والشعارات الوطنية، حيث تغمرهم مشاعر الحب والوفاء والإخلاص تجاه هذا الوطن الغالي مفتخرين بما تحقق من رقي وازدهار ونهضة شاملة ومشاريع تنموية في مختلف المجالات.
كما احتشد الآلاف من جموع المواطنين في الأماكن العامة، وازدانت السماء بالآلاف من الألعاب النارية بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة.
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