شكرا لقرائتكم خبر استعراضات جوية لـ «الصقور» في سماء جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الاستعراضات الجوية التي تنفذها القوات الملكية الجوية السعودية بالواجهة البحرية بجدة، ضمن مشاركة وزارة الدفاع في احتفالات اليوم الوطني الـ93 تحت شعار «نحلم ونحقق».

وقدمت القوات الجوية الملكية السعودية عروضا جوية مهيبة بمجموعة من أسراب الطائرات التي شملت: طائرات الـ «تايفون»، والـ «F - 15 إس»، و«تورنيدو»، و« F- 15 سي»، بالإضافة إلى سرب فريق طائرات الصقور السعودية المكون من طائرات الهوك الاستعراضية.

وبدأت العروض الجوية باستعراض لفريق الصقور السعودية الذي قدم تشكيلات مختلفة وعروضا متميزة على امتداد الواجهة البحرية، اشتملت على تشكيل شعار المملكة سيفين ونخلة.