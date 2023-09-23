ختم خاص باليوم الوطني في المنافذ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات «ختما خاصا» بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام، احتفاء بتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقا ورمزا لليوم الوطني.

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