نتائج مبهرة لطلاب الشرقية في الأولمبياد العالمي للروبوت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق طلاب المنطقة الشرقية نتائج مميزة في تصفيات الأولمبياد العالمي «WRO2023»، والتي نظمها الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، بالتعاون مع وزارة التعليم، بمشاركة 115 فريقا يمثلون مدارس المنطقة، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل. وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات بلغ 230 طالبا وطالبا.

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