إدخال اللغة الصينية ضمن نقاط ترقية المعلمين والمعلمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن إطلاق المسار الثالث والرابع من مبادرة «التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية»، مسار «مهارات داعمة في تدريس التربية الخاصة» ومسار «أساسيات في اللغة الصينية»، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني.

ويستهدف مسار «مهارات داعمة في تدريس التربية الخاصة» معلمي التربية الخاصة، وشاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بتدريس التربية الخاصة، وجميع شاغلي الوظائف التعليمية.

ويشتمل على المقررات التالية: تقديم خدمات التربية الاجتماعية والعاطفية والسلوكية والخاصة في المدرسة، «ودمج الإعاقة في التعليم: بناء أنظمة الدعم»، وإدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد وصعوبات التعلم والارتجاج في المدرسة، «وتعليم الأطفال الصم: أن تصبح معلما متمكنا»، والتغلب على عسر القراءة.

كما يستهدف مسار «أساسيات في اللغة الصينية» جميع شاغلي الوظائف التعليمية من معلمي المرحلة الثانوية والمهتمين باللغة الصينية، ويشتمل على المقررات التالية: اللغة الصينية للمبتدئين، والمزيد من الصينية للمبتدئين.

ويعتمد المسارين على التدريب الالكتروني المرن (غير المتزامن)، حيث يمتد لفترة زمنية تقارب (ثلاثة) أشهر كحد أقصى تحتسب بدءا من تاريخ الالتحاق بالمسار، وبالحصول على شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بواقع (65) ساعة تطوير مهني لمسار «مهارات داعمة في تدريس التربية الخاصة»، و(50) ساعة لمسار «أساسيات في اللغة الصينية» تحتسب ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني «Future X»، ويتضمن المسارين برامج متخصصة من جامعات وشركات محلية وعالمية متخصصة في المجال، تمكن من الحصول على شهادة من الجهة المقدمة لكل مقرر يتم إنهاؤه بنجاح.

وأوضح رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور بدر بن شجاع الحربي، أن هذه البرامج تأتي في إطار خطط المعهد لتطوير مهارات القيادات التعليمية في مجالات علمية متخصصة، وتفعيلا للشراكة بين المعهد والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، داعيا القيادات التعليمية والمهتمين بالقيادة من شاغلي الوظائف التعليمية للتسجيل في المسار الثالث والرابع من مبادرة «التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية»، مسار «مهارات داعمة في تدريس التربية الخاصة» ومسار «أساسيات في اللغة الصينية»، والتي يقدمها ويشرف عليها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني.

وبين الدكتور الحربي، أن هذه البرامج المتخصصة ستحتسب بواقع 80 ساعة تطوير مهني، ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني «Future X».

المساران الجديدان:

مهارات داعمة في تدريس التربية الخاصة.

أساسيات في اللغة الصينية.

المقررات المستهدفة: