شكرا لقرائتكم خبر الأوركسترا السعودية تودع ضيوف التراث العالمي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم حفلا تكريميا للجهات المشاركة في استضافة أعمال لجنة التراث العالمي في دورتها الموسعة الـ45 المقامة في الرياض، بحضور حشد واسع من ضيوف اليونسكو، ومسؤولين في القطاعات الثقافية والإعلامية.

وقدمت أوركسترا السعودية خلال الحفل عرضا موسيقيا أثار بهجة الحضور، إذ تخلل العرض مزيج من الألحان الفولكلورية والتقليدية، بمشاركة فرقة الأوركسترا والكورال الوطني، التي عادت للتو من نيويورك بعد جولة واسعة في كل من المكسيك ولندن وباريس.

وكشف الحفل النقاب عن قصة شعار الدورة الذي حمل رموز التراث المادي وغير المادي السعودي المصنفة لدى اليونسكو مثل الحجر والدرعية وواحة الأحساء والقط العسيري، قبل أن يتم تكريم المشاركين في التنظيم من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية التي شاركت وزارة الثقافة واللجنة الوطنية في تقديم الضيافة اللائقة بالوفود القادمة من سائر أقطار العالم.

واستعرضت الفرقة مجموعة من الفنون الأدائية والشعبية، مثل فن السامري والدانة والربش والينبعاوي، وعدد من المعزوفات والإيقاعات الشرقية والسعودية.

وأثنى عدد من المشاركين على الحفل واستضافة الدورة، إذ أكد مدير عام إدارة الآثار العامة الأردني الدكتور فادي بلعاوي، أن المملكة بذلت جهودا كبيرة واحترافية في تقديم العمل والتعاون مع كل المشاركين.

فيما أوضح المسؤول البوركيني فابين إمه وليام نيزين، أن المملكة كسبت الرهان من خلال التنظيم الرائع للدورة، من خلال تسخير طاقاتها على المستوى اللوجستي والمعرفي والإداري، إضافة إلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

تكريم المشاركين في التنظيم: