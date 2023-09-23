شكرا لقرائتكم خبر لعبة تطبيق «صبارة» مستلهمة من استراحة غداء مطورات سعوديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت شركة أبل الضوء على لعبة «صبارة» إحدى تطبيقات خريجات أكاديمية مطوري أبل - طويق بالرياض، والتي عملوا عليها ضمن إحدى البرامج، حيث تتوفر اللعبة في متاجر أبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

وتأسس التطبيق على يد فريق من المطورات المتميزات من أكاديمية مطوري أبل - طويق في الرياض، حيث استلهمن فكرة إنشائه بعد لعبهن ألعابا جماعية أثناء استراحة الغداء.

ويستهدف تطبيق «صبارة» اللعب الجماعي، وذلك عبر فكرة بسيطة وسلسة تتناسب مع مختلف فئات اللاعبين، حيث تدور فكرة اللعبة حول التخمين التفاعلي، والسرعة عبر جولات متعددة، مدة كل جولة 60 ثانية، من خلال أقسام متنوعة يتيحها التطبيق لمستخدميه.

وتتميز اللعبة بسهولة الاستخدام، حيث يرفع اللاعب الجهاز للأعلى ويقدم له بقية اللاعبين أدلة حول الكلمة التي تظهر على الشاشة، وكلما زادت عدد الكلمات التي تخمنها، زادت النقاط التي تكسبها.

يشار إلى أن أكاديمية مطوري أبل - طويق تعد جزءا من العديد من المبادرات التي جرى إطلاقها للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية السعودية 2030، وتقدم برنامجا تدريبيا للمطورات ورائدات الأعمال والمصممات، لتأسيس شركات تطبيقات iOS، والتي تعكس دعم جهود المملكة لتمكين المرأة، وزيادة معدلات توظيفها.

وبلغ عدد الراغبات بالالتحاق بالأكاديمية ما يزيد على 45,000 متقدمة خلال فترتي التسجيل للبرنامجين الأول والثاني، ينتمين إلى 40 جنسية، وتتراوح أعمارهن ما بين 19 إلى 63 عاما.

تأسس التطبيق على يد المطورات:

أمنية صامدة.

رند الحسون.

سلمى العريفي.

رزان ربوعي.

نورة المساعد.

أقسام متنوعة يتيحها التطبيق لمستخدميه: