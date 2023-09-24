شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. معرض للأسلحة في احتفالية اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت القوات البحرية الملكية السعودية معرضًا للأسلحة البسيطة والمتوسطة، في الجبيل، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 93 للمملكة.

وأقيم المعرض في إطار الجهود المستمرة للقوات البحرية في تعزيز الوعي الأمني وتعريف الجمهور بأنواع الأسلحة واستخداماتها.

احتفالات اليوم الوطني

شهد المعرض عروضًا تتضمن عرضًا للأسلحة المختلفة وشرح تفصيلي لأسماء ومواصفات كل نوع، بالإضافة إلى توضيح كيفية استخدامها بشكل صحيح وآمن. وتم تخصيص أركان ترفيهية للأطفال، حيث استمتع الصغار بأنشطة ممتعة وتعليمية تعكس روح الاحتفال باليوم الوطني.

وتعتد الفعالية فرصة للجمهور لاكتشاف تقنيات الأسلحة الحديثة والتعرف على التطورات الأمنية الحالية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والمعرفة في مجال الأمن والدفاع، كما جرى تخصيص ركن خاص للراغبين في تجربة مهاراتهم في إطلاق النار باستخدام الرشاشات.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين توافدوا للاستمتاع بالفعاليات والمشاركة في النشاطات المتنوعة.

ومن جانبها، وزعت القوات البحرية الهدايا التذكارية على الحضور.