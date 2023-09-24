شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يثير الجدل: أنا لست برازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فيرناندو دينيز، المدير الفني للمنتخب البرازيلي عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في التوقف الدولي المقبل في منتصف شهر أكتوبر.

نيمار يظهر في قائمة منتخب البرازيل

وشهدت قائمة منتخب البرازيل وجود نيمار جونيور دا سيلفا، نجم الهلال، بينما غاب تاليسكا نجم النصر عن القائمة، التي لم يظهر بها منذ سنوات طويلة.

وأثارت اختيارات المدير الفني المؤقت فيرناندنو دينيز، غضب تاليسكا، الذي قرر كتابة تعليق عبر حسابه الشخصي على منصة إنستجرام يعلن غضبه من خلالها.

وكتب تاليسكا: "من الواضح أن تاليسكا ليس برازيلي".

وظهر تاليسكا بشكل لافت للنظر مع النصر منذ بداية الموسم، كما سجل اللاعب ثنائية في فوز فريقه على الأهلي أمس.

وجاءت اختيارات السيليساو على النحو التالي:

أليسون - إيدرسون - لوكاس بيري - بريمير - جابريال - ماركينيوس - نينو - دانيلو - فانديرسون - هنريكي - لودي - أندري - جيماريش - كاسيميرو - جاريسون - فيجا - جيسوس - ماثيوس - نيمار - رافينيا - ريتشاريلسون - رودريجو - فينيسيوس.