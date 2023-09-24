شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ بين مسئوولي الهلال وخيسوس - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الجبلين، وذلك اليوم الإثنين، في إطار دور ال 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وذلك بعد تعادله أمام ضمك في الجولة السابعة.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية في عددها الصادر صباح اليوم، أن إدارة الهلال اجتمعت مع البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق، ووجهت له عدة انتقادات بسبب نتائج الفريق الأخيرة.

الهلال يتعادل مع ضمك في الدوري السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الهلال اجتمعت مع خيسوس عقب مباراة ضمك الأخيرة، حيث تحدثت معه عن نتائج الفريق الأخيرة، ومستوى الفريق في الفترة الماضية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الفريق الأول الكروي بنادي ضمك، بهدف لمثله، في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.