شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني 93.. مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مسيرات المشاة والآليات التابعة للقوات البحرية في الجبيل، على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ضمن فعاليات احتفاء المحافظة باليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وتضمنت الفعاليات مسيرات عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير.

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احتفالات اليوم الوطني السعودي 93

كما شملت معرضا داخليا في القاعة المتعددة الأغراض، وآخر خارجي لعرض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

هذا إضافةً إلى عروض مسرحية في مركز المؤتمرات، وفعاليات للأطفال على مسرح مركز المعرفة والإبداع.