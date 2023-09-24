شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب إعادة مباراة النصر لسبب قهري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بنتيجة 4-3 أمام نادي النصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن لكرة القدم.



الأهلي يطالب بإعادة مباراة النصر

وأكد الإعلامي سعود الصرامي خلال وجوده ضيفًا في برنامج الديوانية، أن إدارة نادي أهلي جدة قد تتقدم باحتجاج إلى لجنة الانضباط بسبب الألعاب النارية التي حرمت حارس المرمى ميندي من رؤية الكرة في الهدف الأول.

وأكد الصرامي أن الأهلي سيطالب بإعادة المباراة في حال أكدت لجنة الانضباط المخالفات التي قام بها جمهور النصر.

جدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، في رصيده 15 نقطة، بينما تراجع الأهلي إلى المركز السادس بنفس الرصيد النقطي، ولكن يفارق الأهداف.