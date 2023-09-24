شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب النارية في اليوم الوطني 93.. إبداع في سماء المملكة يرسم البهجة والسرور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دائما ما يهتم المحتفلون في المملكة العربية السعودية بنثر أجواء البهجة والسرور خاصة خلال المناسبات الوطنية، عبر جميع الوسائل المتاحة التي تبعث الفرح على جميع الأسر السعودية، لا سيما الأطفال والشباب.

وفي يوم الاحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي 93، تحضر هذه الأجواء الرائعة بأيد سعودية، فتتلألأ سماء المملكة العربية السعودية بمظاهر السعادة، التي ترسم على الوجوه الابتسامة الصافية والسعادة والهناء، لا سيما مع وجود تلك المناسبات الوطنية السعيدة.

الألعاب النارية اليوم الوطني 93

ويعمل الجميع على نشر تلك الروح الطيبة الجميلة، بمزيد من التفنن، بالطرق التي دائما ما تكون حاضرة وذلك عبر الألعاب النارية في اليوم الوطني السعودي 93 لتبتهج الأجواء، وتصبح سماء المملكة مجسدة لوحات فنية رائعة.

هذا وقد عمت جميع مناطق المملكة العربية السعودية هذا النوع من الاحتفالات، لا سيما المنطقة الشرقية، إذ امتلأت السماء بأنواع جمالية من الألعاب النارية.

احتفالات اليوم الوطني السعودي 93

الألعاب النارية التي انطلقت في سماء المنطقة الشرقية، أعطت حسًا جميلًا ورائعًا للأجواء فيها بل وأبهرت من حضروا، وكذلك عملت على إشعال السعادة والبهجة في النفوس.

عروض الألعاب النارية شملت العديد من الأماكن في المنطقة الشرقة، إذ جاء أبرزها في مدينة الدمام، والخبر، ومنتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية.