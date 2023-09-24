شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. فرحة أهالي وزوار المدينة المنورة باحتفالات اليوم الوطني 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أهالي منطقة المدينة المنورة فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 93، وغمرت مشاعر الفرح والسرور محياهم ابتهاجا بهذه المناسبة.

ورصدت فرحة الأهالي والأطفال باليوم الوطني للمملكة من خلال وجودها في مختلف مواقع الفعاليات والاحتفالات.

احتفالات اليوم الوطني في المدينة المنورة

وامتلأت الشوارع والطرق الرئيسة بسيارات تزيَّنت بصور القيادة الرشيدة وأعلام المملكة؛ تعبيراً عن فرحتهم وحبهم لوطنهم.

كما أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة المنورة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق" بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.

وشهدت حضورًا كثيفًا من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.