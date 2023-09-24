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بالصور.. فرحة أهالي وزوار المدينة المنورة باحتفالات اليوم الوطني 93

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شارك أهالي منطقة المدينة المنورة فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 93، وغمرت مشاعر الفرح والسرور محياهم ابتهاجا بهذه المناسبة.

ورصدت فرحة الأهالي والأطفال باليوم الوطني للمملكة من خلال وجودها في مختلف مواقع الفعاليات والاحتفالات.

احتفالات اليوم الوطني 93 في المدينة المنورة - واس

احتفالات اليوم الوطني في المدينة المنورة

وامتلأت الشوارع والطرق الرئيسة بسيارات تزيَّنت بصور القيادة الرشيدة وأعلام المملكة؛ تعبيراً عن فرحتهم وحبهم لوطنهم.

رصد فرحة الأهالي والأطفال باليوم الوطني للمملكة - واس
فرحة الأطفال - واس

كما أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة المنورة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق" بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.

وشهدت حضورًا كثيفًا من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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