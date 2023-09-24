السعودية | محافظ الطائف يشرف حفل أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

شرف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف مساء أمس, حفل أهالي محافظة الطائف بمناسبة اليوم الوطني الـ93، وذلك في منتزه الملك عبدالله بحي النسيم.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقيت قصائد شعرية بهذه المناسبة.

وانطلقت مشاهد الاحتفال بالفلكلورات الشعبية والعروض المختلفة الحيّة التي شارك بها سموه الأهالي في هذه الفرحة؛ وازدانت سماء الطائف بألوان الألعاب النارية مشكلة لوحة بانورامية زاهية.

وشهدت العروض حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي والزوار، الذين حملوا الأعلام السعودية، والعبارات الوطنية.

وعبّر الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز عن فرحه وسروره بما شاهده من مظاهر التلاحم والترابط بين المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة بهذه المناسبة؛ الذي شكل نسيجاً اجتماعياً منقطع النظير مما عكس على نجاح المشاركات في الميادين والمواقع كافة، وتظافر الجهود التي قدمها شركاء النجاح في المحافظة من القطاعات الحكومية وغير الحكومية.