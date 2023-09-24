السعودية | دارة الملك عبدالعزيز تحتفل باليوم الوطني السعودي بفعاليات لمدة يومين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

احتفت دارة الملك عبدالعزيز باليوم الوطني السعودي (93)، بفعاليات تستمر لمدة يومين في أجواء من الفرح والوفاء للوطن، واشتملت هذه الفعاليات على مجموعة من الأنشطة التي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزوار.

وأُقيمت الاحتفالات في الساحات المحاذية لقصر المربع التاريخي وقاعة الملك عبدالعزيز التذكارية في مركز الملك عبدالعزيز بحي المربع، حيث تم فتح أبواب القصر والقاعة للجمهور لاستكشاف الثراء التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية.

وقد تميز الحفل بأداء العرضة السعودية التقليدية التي أسرت القلوب وأشعلت الحماسة في أرجاء المكان، كما تألقت جدران قصر المربع التاريخي بعروض ضوئية رائعة ألهمت الحضور.

ولم يتمحور الاحتفال فقط حول الكبار، بل تم تخصيص ركن خاص للأطفال يمكنهم فيه التعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن من خلال الرسومات والتلوين، كما ساهم الزوار في هذا اليوم المميز بالمشاركة في جدارية مخصصة لتسجيل مشاعرهم وتعبيرهم عن حبهم للوطن.