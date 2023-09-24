السعودية | "الوطنية للإسكان" تسلم أكثر من 30 ألف وحدة في مختلف مناطق السعودية

شكرا لقرائتكم "الوطنية للإسكان" تسلم أكثر من 30 ألف وحدة في مختلف مناطق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشركة السعودية للإسكان NHC بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، عن تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر/أيلول الحالي 2023.

وأوضحت "الوطنية للإسكان" أن تسليم الوحدات السكنية تتوزّع في 11 مدينة حول المملكة وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط الطائف، ينبع بالإضافة إلى المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكناً عصرياً لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.

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وأكدت أنها تعمل جاهدة على تنفيذ خططها واستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة وتقديم خيارات سكنية، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".