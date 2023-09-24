انت الان تتابع هنّأ القيادة باليوم الوطني.. "مدير تعليم المجمعة": عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 8:00 صباحاً

رفع مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ93. وقال الملحم: عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة تُضَاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز الذي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسّد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية". وأكد "الملحم" أن اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكر فيها نِعَم الله علينا، ونحن نرى الوطن العزيز يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم، ولكن أيضًا لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعًا، وتعزيز الدور في ترسيخ قِيَم الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الحكيمة -أعزها الله- والمواطنة الصالحة في نفوس الطلاب ومنسوبي التعليم. وأضاف: من خلال العمل في المؤسسات التعليمية نجد خطوات واسعة ومتسارعة في مجال التعليم بتطوير مستمر للبدائل الرقمية والمنصات الإلكترونية، والنجاح العظيم في منظومة التعليم. وتابع: "وفّرت قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- التعليم وبذلت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته، ورفع مستوى منسوبيه ومنسوباته وإكسابهم المهارات المطلوبة".. أسأل الله أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل قيادتنا الحكيمة.

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