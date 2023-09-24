"حرق نسخ من المصحف".. مقترح دنماركي للتجريم يطّلع عليه أمين "التعاون الإسلامي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 8:03 صباحاً

الْتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك، وزير خارجية الدانمارك لارس لوك راسمسون. وخلال اللقاء، أطلع الوزيرُ الدانماركي الأمينَ العام على الخطوات التي اتخذتها حكومة بلاده باقتراح تشريعٍ لتجريم الإساءة إلى الكتب المقدسة. من جهته، جدد الأمين العام موقف المنظمة من مسألة تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف مثلما تضمنه قرار مجلس وزراء الخارجية في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة، ودعوة المنظمة للدول المعنية باتخاذ إجراءات عملية لمنع تكرار تلك الجريمة؛ مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الدنمارك في سبيل ذلك.

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