يوم الوطن.. شوارع وميادين الأحساء تتزين بالألوان الخضراء واللوحات الوطنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 8:27 صباحاً

جذبت الاحتفالات التي أقيمت في مختلف الميادين والمواقع بمحافظة الأحساء، مختلف شرائح المجتمع، معبّرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة؛ حيث تفاعل عدد كبير من الأهالي والمقيمين في مدن وقرى المحافظة، بالفعاليات والبرامج المتنوعة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ93 "نحلم ونحقق". وشهدت الاحتفالاتُ العديدَ من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تستلهم مسيرة الوطن منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- ومن بعده الملوك -رحمهم الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- الذي شهد المزيد من التطور والبناء في مختلف المجالات، في حين جذبت العرضة السعودية، والفلكلور الشعبي، وسط مدينة الهفوف، الأهالي والزوار، راصدين عبر كاميراتهم صورًا من الاحتفالات والفرحة التي تشهدها المحافظة. وتزينت شوارع وميادين المحافظة بالأعلام والألوان الخضراء، إضافة إلى الصور واللوحات الوطنية والإضاءات والمجسمات الملونة، وإقامة المسيرات تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

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