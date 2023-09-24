انت الان تتابع زلزالٌ بقوة 5.3 درجة يضرب سومطرة الإندونيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 8:41 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 75 كيلومترًا شمال غربي ولاية نياس أوتارا، وعلى عمق 38 كيلومترًا. ولم ترد أنباءٌ حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.

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